Пытался уйти под землю. Фото и видео операции по уничтожению лидера запрещенного в РФ «Исламского государства» обнародовало министерство обороны США

Пентагон в подтверждение заявления об уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади предоставил видеокадры штурма. Террорист прятался среди детей.

На пресс-конференции 31 октября выступил глава подконтрольного министерству Центрального командования генерал Кеннет Маккензи. Он рассказал, как пишет РБК, что штурм проводили с помощью вертолетов. Убежище аль-Багдади располагалось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии, в доме в 4 милях (6,4 км) от границы с Турцией.

«Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии», — сказал Маккензи.







До начала штурма участников собрали на территории Сирии. План операции предусматривал определенную долю филигранности — нужно было чтобы боевики ИГ не смогли его раскрыть, и чтобы не пострадал никто из местных жителей.





"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

– Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Комментируя видео, Маккензи рассказал, что в здании помимо взрослых находились 11 детей. Пять членов «Исламского государства» представляли опасность для военных и не отвечали на требования на арабском сложить оружие. Речь идет о четырех женщинах и одном мужчине, они были убиты. «Когда захват со стороны американских войск был неизбежен, аль-Багдади взорвал бомбу, убив себя и двух маленьких детей», — заключил Маккензи. В общей сумме, по его словам, в убежище погибли шесть членов ИГ.

Напомним, что президент США Трамп сообщил о смерти лидера террористической организации 27 октября. Американские военные, пояснял тогда Трамп, «загнали» его в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника.