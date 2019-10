Пытался уйти под землю. Фото и видео операции по уничтожению лидера запрещенного в РФ «Исламского государства» обнародовало министерство обороны США

Пентагон в подтверждение заявления об уничтожении лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади предоставил видеокадры штурма. Террорист прятался среди детей.

На пресс-конференции 31 октября выступил глава подконтрольного министерству Центрального командования генерал Кеннет Маккензи. Он рассказал, как пишет РБК, что штурм проводили с помощью вертолетов. Убежище аль-Багдади располагалось в провинции Идлиб на северо-востоке Сирии, в доме в 4 милях (6,4 км) от границы с Турцией.

«Это зона, в которой мы обычно не проводили операции. Чтобы добраться до нее, понадобится около часа на вертолете с нашей базы в Сирии», — сказал Маккензи.







До начала штурма участников собрали на территории Сирии. План операции предусматривал определенную долю филигранности — нужно было чтобы боевики ИГ не смогли его раскрыть, и чтобы не пострадал никто из местных жителей.

