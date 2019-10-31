Рядом с яхт-клубом «Балтиец» утром тушили пожар в бизнес-центре

По второму повышенному номеру тушили огонь в здании на Петергофском шоссе больше ста человек.

Как сообщают 31 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, первое сообщение о пожаре по адресу Петергофское шоссе, 73 пос тупило в пожарную охрану в 4.40. Когда первые расчеты приехали на место, то выяснилось, что в производственном здании горит на площади 200 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня в 4.57 ранг пожара был повышен до второго. Силами 22 единиц техники и 102 человек личного состава, в том числе от МЧС: 17 единиц техники и 68 человек личного состава, в 05.29 возгорание было локализовано.

А еще через пол часа был дан отказ повышенным номерам. Сейчас на месте ведется проливка и разборка, после чего к работе приступят пожарные инспектора, которым предстоит выяснить в чем причина возгорания.



