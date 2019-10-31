«Не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины". Путин о встрече Зеленского с националистами в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал визит украинского лидера Владимира Зеленского в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода вооруженных сил Украины.

«Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать. Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, стенограмму которого приводит пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что вопрос состоит в том, доведет ли Зеленский до конца то, что было сказано им публично и что он сам считает целесообразным сделать.

«А именно в данном случае, не такой уж сложный вопрос на самом деле, — разведение противоборствующих сторон на линии соприкосновения в двух населенных пунктах. Это тянется годами, теперь ясно, почему: потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска. Доведут украинские власти до решения окончательно этот вопрос или нет, я не знаю, но от этого действительно много зависит с точки зрения урегулирования ситуации на Донбассе», — заключил Путин.





26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал в район разведения сил у поселка Золотое в Донбассе для разговора с националистами, выступающими против вывода украинских военных. В ходе встречи возникла перепалка, и Зеленский заявил, что является президентом страны и ему не могут быть предъявлены «ультиматумы» с их стороны. Украинский лидер потребовал вывезти оружие из Золотого.

Позже лидер националистического полка «Азов» (организация, в отношении членов которой в России возбуждены уголовные дела) Андрей Билецкий пригрозил Зеленскому введением в район под селом Золотое до десяти тысяч бойцов.