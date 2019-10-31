Apple сообщила о снижении доходов от продаж iPhone

Доходы от продаж iPhone в IV квартале 2019 года снизились на 9,2% — до $33,3 млрд по сравнению с $36,7 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщается в опубликованной отчётности Apple.

Кроме того, снижение произошло и в продажах компьютеров Mac. По сравнению с показателем в $7,3 млрд за IV квартал 2018 года продажи снизились на 5,4% до $6,9 млрд.

Продажи планшетов iPad, напротив, выросли на 16,8%: с $3,98 млрд до $4,65 млрд, отмечает компания. При этом снижение продаж Mac и iPhone не повлияли на общий объём продаж – выручка увеличилась до $64,04 млрд с $62,90 млрд.

Рост, в частности, показали продажи платных сервисов на 18% до $12,5 млрд, а также продажи мобильной электроники, устройств для дома и аксессуаров Apple.





Наибольший объём продаж пришёлся на страны США и Латинской Америки.

Квартальная чистая прибыль американской корпорации снизилась с $14,12 млрд до $13,68 млрд, указано в отчетности Apple по US GAAP по итогам IV квартала финансового года. Операционная прибыль также снизилась в годовом исчислении – с $16,11 млрд до $15,62 млрд.