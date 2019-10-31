"Она несет опасность". Твиттер отказался от политической рекламы

Тwitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе, заявил основатель социальной сети Джек Дорси.

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…? — jack ??? (@jack) 30 октября 2019 г.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы считаем, что охват политических заявлений должен зарабатываться, а не покупаться", – написал он в своем аккаунте. Политику начнут применять с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как это изменение вступит в силу, добавил он.





"Реклама в Интернете обладает огромной силой и эффективна, если это коммерческая реклама, однако в случае с политикой она несет опасность, ведь она может быть использована для влияния на голоса, которые могут изменить жизни миллионов", – говорится в сообщении. При этом глава компании подчеркнул, что речь идет не об ограничении свободы самовыражения.

«Мы хорошо понимаем, что являемся небольшой частью гораздо большей политической рекламной экосистемы. <...> Но мы стали свидетелями того, как многие общественные движения достигли успеха без какой-либо политической рекламы. Я верю, что такой подход будет только развиваться», — отметил Дорси.

Новая политика компании вступит в силу с 22 ноября.