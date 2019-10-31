Израиль решил выдать Буркова США. Пеербуржца подозревают в киберпреступлениях

Обвиняемого в киберпреступлениях россиянина Алексея Буркова экстрадируют из Израиля в США. Соответствующее распоряжение подписал министр юстиции Израиля Амир Охана, сообщает The Jerusalem Post 30 октября.

Ранее Верховный суд утвердил экстрадицию Буркова в США. Адвокат россиянина Михаил Ирони заявил ТАСС, что защита намерена обжаловать это решение.

Алексей Бурков был арестован в Израиле в 2015 году по запросу Интерпола. Американские власти, требующие его экстрадиции, обвиняют россиянина во взломе компьютерных баз данных.





В апреле в московском аэропорту Шереметьево задержали гражданку Израиля и США Нааму Иссахар. Она направлялась из Дели в Тель-Авив, когда в ее чемодане нашли около 10 граммов наркотика. Суд суд приговорил её к 7,5 года колонии. Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать соотечественницу.

Израильские СМИ писали о том, что израильтянку якобы взяли в заложники, чтобы обменять на Алексея Буркова.