"Ну, бог с ним, с этим ложным реверсом". Путин посоветовал украинцам принять льготные цены "Газпрома"

РФ и Украине необходимо обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по "ложному" реверсу. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает вечером 30 октября пресс-служба Кремля.

"Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, $7 млрд пытаются предъявить через украинские суды "Газпрому" к выплате за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме", – заявил Путин.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину, причем со значительным снижением цены в отличие от той, по которой потребители российского газа получают на Украине этот газ сегодня. А то, что газ этот российский – сомнений нет, никакого реверса там на самом деле нет. Это не реверс, это ложный реверс. Ну, бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгода Украины очевидная и для конечных потребителей, и для комбыта, для граждан и для экономики в целом", – продолжил Путин.

Напомним, в среду днём Дания сняла последние препятствия, стоявшие на пути завершения строительства газопровода "Северный поток-2", его закончат до конца года. 31 декабря 2019 завершится 10-летний договор о транзите российского газа в ЕС через территорию Украины. Переговоры о заключении нового подобного контракта даже не начались.



