Первый электрический Mercedes отзывают из-за дефектного болта еще до начала регулярных поставок

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Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC, который начали выпускать ограниченными партиями только в мае, уже отзывают из-за возможного дефекта в переднем дифференциале. При этом регулярные поставки первого электромобиля Mercedes еще даже не начались.

На данный момент точно неизвестно не только количество электромобилей, попадающих под отзыв, но даже то, сколько всего их было выпущено, пишет 30 октября InsideEVs. По неофициальной информации в немецких СМИ, под отзыв могут попасть минимум 1700 машин.

Сама компания Daimler, крайне осторожно комментируя отзыв, сообщает, что «на некоторых автомобилях EQC болт в дифференциале передней подвески не соответствует техническим требованиям прочности». Дефектный болт может «в течение жизни» неожиданно сломаться, что «может повлиять на способность управлять транспортным средством, увеличивая риск аварии».





Если перевести это все на нормальный язык, то заявление означает, что злосчастный болт оказался недостаточно прочным, и его поломка может привести к заклиниваю передней подвески. Подобный дефект кажется невозможным для известной своей надежностью немецкой марки, однако, судя по всему даже ей производство электромобилей дается непросто.

Наверное, именно этим объясняется факт, что заказы на Mercedes-Benz EQC на этот год больше не принимаются, а все запланированные к производству экземпляры уже распроданы. Просто пока что конвейер не работает на полную мощность – в том числе и из-за подобных проблем.

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