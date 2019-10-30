Путин о решении Дании по «Северному потоку-2»: Проявила себя как ответственный участник международного общения

Россия приветствует решение Дании по вопросу строительства участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Слова главы российского государства приводит пресс-служба Кремля.

«Да, действительно, мы, когда сюда прилетели, узнали, что датские власти выдали разрешение на работу в своей исключительной экономической зоне. Мы приветствуем такое решение», — сказал Путин.

«Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок», – добавил Путин

30 октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) предоставило компании Nord Stream 2, оператору строительства газопровода «Северный поток-2», разрешение на строительство участка газопровода в исключительной экономической зоне страны. Агентство одобрило заявку на маршрут строительства газопровода протяжённостью 147 км к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Дании на выдачу разрешения потребовалось два года размышлений.



