В Москве так по два года живут. В МО "Смольнинское" опять не выбрали главного

Спустя почти два месяца после выборов на заседании муниципального образования "Смольнинское" 30 октября депутаты в третий раз не смогли избрать главу совета. Вопрос отклонили на стадии обсуждения повестки, сообщает корреспондент "Фонтанки". Зато много говорили о реформе общественного транспорта и смогли договориться о депутатском запросе губернатору по "Саду на Неве".

Глава совета пятого созыва, единоросс Григорий Ранков , который по итогам выборов не получил мандат в новом созыве, уже почти два месяца продолжает руководить советом. Две одинакоые по численности коалиции в совете в третий раз не смогли прийти к компромиссу по кандидатуре на пост главы. Вопрос на заседании не прошел голосование на включение в повестку. "В Москве так вообще по два года живут", – прокомментировали они после заседания.

Кроме того, на голосование не удалось поставить и положение о конкурсной комиссии по выборам главы администрации муниципвлитета. Ряду депутатов документ вообще не прислали. "Яблочники", прдчеркнув, что избиратели их голосовать по незнакомым документам не уполномочили, отказались принимать вопрос в повестку.

"Комиссия должна по идее быть равноправной: три человека от губернатора и три от муниципалитета. Но там очень ловкое предложение о председателе, который имеет решающий голос, если у них три на три. А как выбирают председателя – почему-то забыли написать", – пояснила Екатерина Кузнецова.





Напомним, по итогам выборов 7 мандатов досталось выдвиженцам от партии "Яблоко", еще три – представители команды бывшего координатора штаба Навального. В шесть кресел присели активисты движения "Центральный район за комфортную среду обитания" и по два достались единороссам и лояльным им самовыдвиженцам.

Еще одним камнем преткновения стало оформление помещения совета. Вслед за коллегами из "Литейного округа" и МО N72 депутаты от демократических сил мечтали снять со стен портреты любых политиков, которых в зале, впрочем и так не наблюдалось. Депутаты-активисты предложили запретить тогда и символику политических партий (вплоть до значков, флажков и футболок) и встретили решительный отпор "яблочников".

Жаркая дискуссия развернулась вокруг обращения к губернатору Петербурга по ситуации с лишением статуса сквера "Сада на Неве". На предыдущем заседании народные избранники сошлись во мнении, что нужно требовать у губернатора отмены этого решения, продиктованного нуждами Верховного суда.

Заксобрание Петербурга 30 октября приняло законопроект об исключении 2,85 га "Сада на Неве" из состава зеленых насаждений общего пользования. Территорию планируется передать под строительство Судебного квартала. По закону, участок нельзя исключать из состава ЗНОП, если обеспеченность "зеленью" на душу населения района меньше норматива. В Центральном районе показатель составляет всего 4,4 кв метров на человека вместо положенных шести.

Однако 30 октября на голосование поступили сразу два аналогичных документа. Первый – обращение "яблочника", второй – депутатский запрос активиста движения "Центральный район" Елены Мишкинис. По итогам голосования проиграли оба варианта, которые из-за численного равенства оппонентов не набрали голосов. Предложение отправить документ на проработку в профильную комиссию в ходе обсуждения отмели, вспомнив о здравом смысле. В итоге народные избранники правили и компилировали. В результате сумели сочинить общий от всех депутатов запрос.

В конструктивное русло беседа вошла только при обсуждении доступности общественного транспорта. Народные избранники решили обратиться к комитету по транспорту и комитету по печати, чтобы модернизировать ряд остановок, а также в ГКУ "Организатор перевозок", чтобы донести свое видение, какие маршруты не должен потерять муниципалитет в ходе грядущей транспортной реформы Смольного.