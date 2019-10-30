Семак рассказал, почему в ворота "Зенита" встал Александр Васютин

Главный тренер ФК "Зенит" рассказал, почему кубковый матч против "Томи" в Петербурге слал дебютным для вратаря Александра Васютина. По словам Сергея Семака, у основного голкипера команды Андрея Лунёва не решены проблемы со здоровьем.

"Он по медицинским показаниям не попал в заявку. Летел еще в Самару с некой проблемой, могли использовать его только в случае форс-мажора. Отпустили его с этой игры, чтобы он планомерно лечился. Посмотрим завтра-послезавтра, насколько пауза позволила ему почувствовать себя лучше. Вопрос к медицинскому штабу, насколько он хорошо себя будет чувствовать", – сказал наставник сине-бело-голубых на послематчевой пресс-конференции.

По мнению Семака, этой ситуацией в полной мере могут воспользоваться оба дублёра Лунёва – Васютин и Михаил Кержаков.

"Здоровая конкуренция, смотрим по тренировкам и контрольным матчам. На момент, когда решили дать другому вратарю проявить себя, Кержаков был лучше. Понимаем, что Васютин играет хорошо и заслуживает шанс сыграть. В целом, кто будет лучше, тот и будет играть", сказал Семак.

Напомним, "Зенит в 1/8 финала на "Газпром Арене" разгромил "Томь" со счетом 4:0. В четвертьфинале петербуржцы сыграют с "Ахматом".



