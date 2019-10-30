Федрезерв США понизил ставки. Третий раз за год

Комитет по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США 30 октября сообщил о том, что снизил базовую ставку на 0,25% – с 1,75-2% до 1,5-1,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе ФРС.

«В свете последствий глобальных изменений для экономических перспектив, а также ослабленного инфляционного давления комитет постановил снизить целевой диапазон ставки фондам до 1,5-1,75% годовых», – говорится в сообщении.





"Это действие поддерживает мнение Комитета о том, что устойчивое расширение экономической активности, сильные условия на рынке труда и инфляция вблизи симметричной 2-процентной цели Комитета являются наиболее вероятными результатами, но неопределенность в отношении этого прогноза сохраняется. Комитет будет продолжать следить за последствиями поступающей информации для экономических перспектив, поскольку он оценивает соответствующий путь целевого диапазона для ставки по федеральным фондам", – пишут представители ФРС.

В конце июля ФРС впервые за 10,5 лет снизила базовую ставку на 0,25% – с 2,25-2,5% до 2-2,25%. Последнее снижение до этого произошло в декабре 2008 года. В сентябре 2019 года ФРС снизила ставку до 1,75-2% годовых.

Президент США Дональд Трамп регулярно критикует Федеральную резервную систему США за её нерешительность в снижении ставки, повторяя, что курс доллара «слишком сильный».