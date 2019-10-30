Суд арестовал нового фигуранта «московского дела». Следствие завершили за сутки

Басманный районный суд Москвы арестовал шестого фигуранта «московского дела» Павла Новикова. Решение вынесено 30 октября, пишет «Медиазона».

Новикову предъявлены обвинения в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. По версии следствия, он ударил пластиковой бутылкой с жидкостью полицейского по голове и руке во время акции 27 июля. При этом на голове у потерпевшего был шлем.

В несвободе активист пробудет до 29 декабря. Следователь Антон Рястос сразу после заседания Басманного суда уведомил Новикова об окончании следствия. Задержали активиста накануне.

Справка: В середине октября были задержаны пятеро новых фигурантов «московского дела». Всем им также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК. Четверых – Егора Лесных, Максима Мартинцова, Владимира Емельянова и Андрея Баршая – отправили под арест. Пятый – Александр Мыльников – был отправлен под домашний арест.



