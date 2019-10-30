Полная Шахунья. Нижегородские полицейские генерала Рогового не читали, но журналиста осудили на самый крупный в практике штраф

Нижегородскую журналистку оштрафовали за предложение дать городу Шахунья нецензурное название после установки в нём бюста Сталина. Оставленный в социальной сети комментарий суд счёл неуважением к власти и обществу.

Как пишет NN.RU 30 октября, главного редактора издания Koza press Ирину Славину оштрафовали на 70 тысяч рублей. Поводом для разбирательств стал её пост в Facebook, в котором она предложила нецензурную версию названия города Шахунья. В этом населённому пункте установили бюст Сталина.

В отношении Славиной возбудили административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП (распространение в сети Интернет информации в неприличной форме, которая выражает явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации).

Привлечённый полицией эксперт, доктор филологических наук, профессор ВАК, академик РАЕН и профессор кафедры юрфака Нижегородского университета им. Лобачевского Тимур Радбиль посчитал, что переиначенное название города Шахунья вызывает «однозначные непристойные ассоциации». Суд встал на сторону полиции. Вынесенный журналистке штраф в 70 тысяч рублей стал самым крупным из всех ранее наложенных по новой статье о неуважении к власти, сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Максимальное наказание за данное правонарушение — 100 тысяч рублей.





Ранее «Фонтанка» публиковала методические рекомендации МВД за подписью первого замминистра Горового, опираясь на которые сотрудники полиции могут привлекать к административной ответственности пользователей соцсетей за неуважение к власти. Согласно документу, нецензурно высказываться нельзя в отношении президента, Федерального собрания, правительства, судов Российской Федерации. Органы государственной власти в субъектах РФ не попадают под защиту от оскорблений.

В методических рекомендациях также уточняется, министерством приказано проводить служебные проверки «по каждому факту неправильной квалификации административного правонарушения». Указать на отсутствие оскорбления госвласти уполномочены эксперты, которым спорное сообщение или изображение отдается на исследование в обязательном порядке, или прокуроры. Материалы по каждой 20.1 КоАП отправляются им в течение суток. Спорить с прокурорами нельзя. При их отрицательном ответе необходимо немедленно выносить постановление о прекращении дела.