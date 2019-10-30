“Негативный фон создавали оппозиционные СМИ”. В Минюсте сочли необоснованной критику Конгресса Совета Европы в адрес организации выборов в Мосгордуму

Заместитель министра юстиции России Сергей Быстревский заявил, что отказы в регистрации оппозиционным кандидатам на выборах в Мосгордуму – это “капля в море” на фоне избирательных кампаний, прошедших 8 сентября по всей стране. Так он отреагировал на критику организации выборов в московский парламент, которая прозвучала на заседании Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в Страсбурге 30 октября.

“Выборы в Мосгордуму прошли в условиях высокой конкуренции. Большинство отказов в регистрации кандидатам обжаловались Центральной избирательной комиссии, разбирательство по каждому случаю было открытым, прозрачным, все сомнения толковались в пользу кандидатов. Но если поддельные подписи – таких кандидатов нельзя подпускать к выборам”, – заявил он. “Негативный фон” кампании в Мосгордуму “создавали оппозиционные СМИ и сами кандидаты, которые были недовольны тем, что их не допустили”, – объяснил он делегатам Конгресса.

Точку зрения Сергея Быстревского относительно конкурентности выборов в Мосгордуму разделила присутствовавшая на заседании депутат Госдумы от “Справедливой России” Светлана Горячева. Она заявила, что незарегистрированные кандидаты вместо попыток восстановиться через суд “выбрали путь митингов и разжигания ненависти”. “Так закон виноват или те, кто его игнорировал и манипуляциями хотел добиться депутатства? Мы видим по Испании и Франции, как легко благими намерениями разнуздать стихию”, – предостерегла она делегатов.

Заявления Сергея Быстревского и Светланы Горячевой стали реакцией на выступление Якоба Винена, члена мониторинговой группы Конгресса, одного из авторов доклада о состоянии российской демократии. Он раскритиковал российское законодательство, которое заставляет кандидатов в депутаты собирать “чрезмерное” число подписей избирателей для регистрации. “Как показали летние протесты в Москве, даже если это требование будет выполнено, могут возникнуть другие препятствия. Вы, вероятно, помните, что протестующие сплотились против отказа местных чиновников зарегистрировать некоторых независимых и оппозиционных потенциальных кандидатов из-за якобы «недействительных» подписей”, – заявил Якоб Винен. Конгресс рекомендовал России снизить порог сбора подписей, который сейчас создает “неравные условия игры” для кандидатов.





На вопрос одного из делегатов о том, планируют ли российские власти “ответить на очевидное желание граждан получить больше местной демократии и больше возможностей для парламентского контроля”, Сергей Быстревский рассказал, что в России уже существуют “уникальные” демократические практики. “Москва – мировой флагман развития электронной демократии”, – сообщил он, упомянув об эксперименте по электронному голосованию на последних выборах, к которому, по его словам, “не было нареканий” у наблюдателей. “Если все хорошо, зачем что-то резко менять?” – конкретизировал он свою позицию в разговоре с “Фонтанкой”.

Конгресс региональных и местных властей Совета Европы 30 октября утвердил доклад о состоянии российской демократии – четвертый по счету с момента присоединения России к организации в 1996 году. Ключевые проблемы, которые выявили эксперты Конгресса, – отсутствие прямых выборов мэров в значительной части городов, недостаток ресурсов у муниципальных властей и неадекватное распределение полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления, ограничение участия оппозиции в выборах и ограничение автономии муниципалитетов.