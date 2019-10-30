Болельщики "Зенита" почтили память погибших на Синаем

Фанаты футбольного клуба «Зенит» провели акцию в память погибших пассажиров рейса 9268, который рухнул 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом. Во время матча кубка России против "Томи" в Петербурге болельщики растянули баннер.

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Напомним, Лайнер А321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург, рухнул над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года после взрыва бомбы на борту. Погибли 217 пассажиров, в том числе 27 детей, и семь членов экипажа. Происшествие было квалифицировано как теракт. Полеты из России в Египет возобновились только весной 2018 года. Чуть больше месяца назад, в сентябре 2018 года, Замоскворецкий суд Москвы взыскал с авиакомпании «Когалымавиа» 32 миллиона рублей компенсации в пользу родственников погибших.



