Путепровод на Колтушском шоссе уходит вглубь, чтобы получить опору

Дорожники начали работу на месте будущего Всеволожского путепровода на Колтушском шоссе. Для того, чтобы что-то построить, надо первым делом освободить место: сейчас около станции «Мельничный ручей» готовят котлован для подпорной стенки, которая станет опорой подходов к путепроводу.

Как рассказали 30 октября «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти, параллельно подрядчики устраивают канализационные колодцы, через которые будет уходить вода, и перекладывают инженерные сети: переносят кабели наружного освещения и сетей связи, а также часть ветки газопровода. Подрядная организация готовит проект временного объездного пути, куда перенаправят трафик из-за закрытия железнодорожного переезда на время стройки.

Рабочее движение по путепроводу, как уже сообщалось, планируется запустить раньше намеченного срока завершения строительства развязки.

Четырёхполосный (двухпутный) путепровод длиной 1,2 километра заменит переезд через железнодорожные пути у станции «Мельничный Ручей». Этот переезд делит Всеволожск на две части и каждый час закрывается для пропуска поездов, при этом интенсивность движения здесь достигает 20 тысяч автомобилей в сутки. Заказчиком строительства выступает ГКУ «Ленавтодор», сметная стоимость работ составляет 1,5 млрд рублей.



