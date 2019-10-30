Суд запретил тихвинскому «Спецстроймашу» копировать тракторы «Петербургского тракторного завода»

13-й Арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Ленинградского УФАС в отношении тихвинского ООО «Спецстроймаш». Антимонопольный орган признал компанию недобросовестным конкурентом из-за копирования внешнего вида и индекса в названии техники «Петербургского тракторного завода» (ПТЗ).

Антимонопольщики возбудили дело против «Спецстроймаша» по жалобе «ПТЗ». Техника тихвинского производителя подозрительно напоминала известный продукт петербургского завода – трактор «Кировец». По решению суда, для создания своего аналога «Спецстроймаш» использовал каталог, чертежи и детали оригинального транспортного средства.

Кроме того, «Спецстроймаш» выпустил на рынок бульдозеры, погрузчики, снегоочистители и другую спецтехнику, названия которой начинались с индекса типа «К-7ХХ», как у «ПТЗ». По мнению УФАС, это привело к тому, что потребители почти перестали различать продукцию двух производителей. Это подтвердили исследования ВЦИОМ.

Суд подчеркнул узнаваемость техники «Петербургского тракторного завода» и отметил, что тот начал выпускать продукцию с индексами типа «К-ХХХ» в названии раньше конкурента, а также зарегистрировал наименования как товарные знаки.





По решению суда, из-за действий «Спецстроймаша» потребители могут принять его за дилера «ПТЗ». Требование областного УФАС к компании признали законным. Производитель обязан прекратить выпуск и продажу «копий» тракторов конкурента и техники с созвучными названиями.

«С «Петербургским тракторным заводом» у нас заключено мировое соглашение, и претензий у «ПТЗ» в отношении «Спецстроймаша» нет никаких, связанных с предметом спора с антимонопольной службой», – пояснил «Фонтанке» адвокат тихвинского предприятия Алексей Соколов.

По его словам, претензии петербургского завода касались одного единичного трактора, замеченного на территории республики Казахстан. Стороны уладили конфликт и заключили мировое соглашение еще весной 2019 года.

«Сейчас у нас на руках есть только резолютивная часть решения [13-го Арбитражного апелляционного суда]. Как только решение будет изготовлено в полном, окончательном виде, то есть с мотивами, мы его изучим и с руководством примем решение, обжаловать его дальше или нет», – заявил юрист.

По данным СПАРК, тихвинским заводом в равных долях владеют предприниматели Владимир Андреев и Александр Тулин. С февраля 2018 года предприятием руководит Денис Божко. Выручка ООО «Спецстроймаш» в 2018 году составила 272 млн рублей. В компании отмечают, что они экспортоориентированное предпритие.

«Петербургский тракторный завод» полностью принадлежит «Кировскому заводу». В прошлом году выручка «ПТЗ» составила 13,8 млрд рублей.