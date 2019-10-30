«Плохая привычка, травмирующая детей». В Госдуме согласны, что школьников перегружают домашним заданием

Объем домашних заданий для школьников должен быть минимальным, а нагрузку можно давать в учебные часы в школе. Об этом заявила координатор партийного проекта ЕР «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова.

В ближайшее время «Единая Россия», приводят 30 октября слова народной избранницы РИА Новости, выйдет с этим предложением в Минпросвещения.

Слова Аршиновой вторят ранее опубликованному мнению губернатора Белгородской области Евгения Савченко на своей странице «ВКонтакте» назвал школьные домашние задания «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя». Чиновник предложил делать домашние задания только в школе. И поручил департаменту образования пересмотреть этот вопрос и внести кардинальные изменения в систему.

«Поддерживаю мнение губернатора Белгородской области Евгения Савченко о частой избыточности домашних заданий школьников. К сожалению, школьники нередко перегружены учебными заданиями, которые зачастую вынуждены выполнять под контролем и при непосредственном участии родителей. Основное обучение должно проходить в школе, в учебное время. Домашние задание не только не должны быть по нагрузке сопоставимы с учебным процессом в школе, но и максимально минимизированы», – сказала Аршинова РИА Новости.





По мнению депутата, современные технологии позволяют свести к минимуму учебную нагрузку во внеурочное время.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова ранее также заявляла, что в школьном образовании важно не перегибать палку с нагрузкой детей.