«Фиат» второй раз за год ищет партнера, и опять во Франции

Fiat Chrysler находится в процессе переговоров по поводу возможного объединения бизнесов с французским концерном PSA. Это уже вторая попытка итало-американской компании найти партнера для создания как минимум третьего по величине автопроизводителя в мире.

PSA Group в отдельном заявлении подтвердила факт переговоров, после чего акции обеих концернов подпрыгнули вверх, сообщает 30 октября New York Times. Акции Fiat поднялись на 7%, PSA – на 9%. Теперь обе компании по рыночной капитализации суммарно тянут минимум на 52-54 миллиарда долларов, что автоматически выводит их в случае объединения на третье место в мире после Toyota и Volkswagen.

Объединение позволило бы компаниям оптимизировать расходы на разработку новых автомобилей, что по мнению New York Times, особенно критично сейчас, когда вся автоиндустрия движется в сторону электрического транспорта и беспилотных технологий. Новые технологии требуют огромных средств на НИОКР, которых не хватает даже у таких гигантов, как Toyota и Volkswagen, не говоря уж о гораздо меньших FiatChrysler и PSA. Одновременно усиливается конкуренция с новыми игроками, например Google и Uber, активно занимающимися автономным транспортом и способами его использования (каршеринг, подписка, беспилотное такси). Такая ситуация заставила FiatChrysler активно искать партнеров не просто для совместных разработок, а для полного объединения бизнесов.

Нельзя сказать, что итало-американский концерн во всех отношениях «выгодная невеста» для любого «жениха» из автопрома, поскольку дела у «невесты» не то чтобы плохи, но и не слишком блистательны. Однако когда ранее в этом году FiatChrysler выдвинул предложение об объединение альянсу Renault-Nissan, французская часть альянса была абсолютно за, но сделка сорвалась из-за упорства японцев. Сделку лоббировал сам президент Франции Макрон, однако представители Японии стояли на своем, опасаясь окончательной потери независимости и не желая становится младшими партнерами французов.





В новой попытке Fiat найти партнера также наличествует политическая составляющая: 19% концерна PSA принадлежат французскому государству. Поэтому судьба этой сделки зависит не только от переговоров между двумя автомобильными компаниями, но и от благосклонности политиков.