В Совете Европы рекомендовали России отказаться от муниципального фильтра. В Минюсте возражают: он стимулирует конкуренцию

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы рекомендовал России отменить муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Этот механизм «ограничивает свободу независимых и оппозиционных кандидатов», говорится в докладе о состоянии демократии в России, который члены конгресса утвердили на заседании в Страсбурге 30 октября.

«В местных советах преобладают представители правящей партии, которые, как правило, поддерживают «лояльных» кандидатов. На наш взгляд, в таких условиях трудно ожидать значимой политической конкуренции», – заявил на заседании конгресса Якоб Винен, член мониторинговой группы, которая на протяжении последнего года изучала российские демократические практики на региональном и местном уровнях.







Однако замминистра юстиции России Сергей Быстревский, который выступал на заседании конгресса с ответным словом, с такой точкой зрения не согласился. Муниципальный фильтр, заявил он, был придуман «для усиления влияния муниципалитетов на региональную власть».

«Этот механизм стимулирует конкуренцию на муниципальном уровне, требуя от политических сил работать с задачами развития муниципальных образований. Партии, которые имеют свою местную структуру и работают на муниципальном уровне, свободно выдвигают кандидатов на должность главы региона», – заявил Сергей Быстревский.













Якоб Винен, впрочем, возразил: с его точки зрения, позиция российского министерства юстиции по этому вопросу «не имеет никакого смысла».

В поддержку позиции российского замминистра юстиции выступил губернатор Смоленской области Алексей Островский, избранный от ЛДПР. Он заявил, что муниципальный фильтр защищает российскую власть от «внедрения криминала».

Россия присоединилась к Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы в 1996 году. Это четвертый доклад о состоянии российской демократии, презентованный экспертами Конгресса с тех пор; для его подготовки мониторинговая группа посетила Россию дважды – в октябре прошлого года и в марте нынешнего. С 2010 года, когда был представлен предыдущий доклад, в российском законодательстве произошли некоторые позитивные изменения, констатировали члены мониторинговой группы: например, вернулся механизм прямых выборов губернаторов почти во всех субъектах. Однако в целом, говорится в докладе, с демократией на местном и региональном уровне в России есть проблемы. Ключевые из них – отсутствие прямых выборов мэров в значительной части муниципалитетов, неравномерное распределение полномочий и финансовых ресурсов между региональными и местными властями и недопуск до выборов оппозиционных и независимых кандидатов.