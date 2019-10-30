Не по чину планшет. Минфин хочет ограничить траты чиновников на гаджеты из бюджета

Министерство финансов разместило на портале правовой информации проект поправок в нормативные документы, которые ограничивают стоимость услуг связи, предметов подвижной связи, планшетов и ноутбуков, которые ведомства закупают для рабочих нужд. Теперь средства будут выделяться в зависимости от должности того, кому гаджет предназначен.

Как пишет 30 октября РБК, предельная цена стационарного ПК, монитора и антивируса, согласно поправкам, не сможет превышать 75 тыс. руб. Для руководителей центрального аппарата цена мобильного телефона не будет вышел 15 тыс. руб., планшета с сим-картой для доступа в интернет — 60 тыс. руб., а ноутбука — 100 тыс. руб. На оплату абонентской платы в месяц чиновникам положат 4 тыс. руб.

Чем ниже статус, тем меньше денег: помощникам и советникам глав федеральных ведомств лимит стоимости мобильных , согласно поправкам, уже 10 тыс.руб., услуг связи — 2 тыс. руб. (в месяц), планшета — не более 50 тыс. руб., ноутбука — не более 80 тыс. руб.

Ограничения могут коснуться также и чиновников территориальных органов власти. Им на мобильную связь положено не больше 10 тысяч за аппарат и 2 тысячи на абонентскую плату.





Цена планшета для всех сотрудников территориальных ведомств не должна превышать 40 тыс. руб., а ноутбука — 80 тыс. руб. (в случае руководителя) и 60 тыс. руб. (в случае заместителя и советника).

В пояснительной записке к документы его необходимость мотивируется тем, что широкая автономия ведомств по закупкам средств связи и компьютеров приводит к покупке гаджетов по завышенным ценам.