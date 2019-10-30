Петербург признан помидорным краем. «Яндекс» рассказал, что заготавливают горожане на зиму

Помидоры стали самым популярным ингредиентом для солений в Петербурге. Рецепты заготовок с этим овощем чаще всего ищут горожане в «Яндексе».

Как рассказали «Фонтанке» в компании 31 октября, с августа по середину октября этого года поисковик ответил на 35 миллионов кулинарных запросов по заготовкам на зиму. Все регионы разделились на два лагеря — тех, кто больше предпочитает огурцы, и тех, кто любит помидоры. Петербург стал помидорным краем, также хозяйки интересуются заготовками перцев, слив, яблок, смородины, свёклы, брусники, крыжовника.

«По сравнению с другими большими городами в Петербурге в полтора раза чаще интересуются рецептами компота, варенья и других заготовок из сливы. В петербургском топе она занимает пятую строчку. Ещё одна местная особенность — сравнительно высокое число запросов про заготовки из брусники, ими петербуржцы интересуются в пять с половиной раз чаще среднего», — рассказали в «Яндексе».







В каждом регионе есть свой характерный продукт. Во Владивостоке на зиму заготавливают папоротник, в Махачкале — ежемалину, в Сочи — инжир, в Архангельске — черноплодную рябину.



