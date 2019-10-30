Один к трем. Интерпол передал России больше 70 фигурантов уголовных дел за год, мы им — 20

Больше 70 человек, проходящих по уголовным делам в России, переданы нашей стране Интерполом в 2018 году. Выдача происходит в рамках международного полицейского взаимодействия, сообщает 30 октября со ссылкой на главу МВД России Владимира Колокольцева «Интерфакс».

Россия, в свою очередь, выдала за рубеж по линии Интерпола всего 20 фигурантов, добавил министр.

«В их числе лидеры и активные члены организованных преступных группировок, террористических организаций, наркоторговцы», – приводит пресс-служба ведомства слова главы МВД со встречи с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в Москве.







При этом, по словам министра, через российское бюро Интерпола ежегодно проходит порядка 140 тысяч различных запросов.



