Американские военные ищут российские вертолеты для учений, чтобы «реалистично представлять» угрозу

ВВС США собираются использовать российские боевые вертолеты Ми-24 во время учений. На соответствующую госзакупку американских вооруженных сил 30 октября обращает внимание РИА Новости.

Согласно документам на сайте госзакупок, подрядчик должен предоставить Пентагону два вертолета, а также пилотов-инструкторов, которые обучат американских военных управлению российской военной техникой. Кроме того, нужны и специалисты по техобслуживанию. Подрядчик обязан самостоятельно покрыть расходы на проживание летчиков, а также организовать и оплатить доставку вертолетов. При этом общая сумма заказа в документах не указана.

Цель учений, как заявлено официально, – формирование «реалистичного представления» об угрозе российской военной техники для 55-й эскадрильи ВВС США. Учения пройдут с 18 по 20 ноября на базе Девис-Монтен в штате Аризона.



