Вратарь Васютин дебютирует за «Зенит» в матче Кубка России против «Томи»
Футбольный клуб «Зенит» назвал стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка России против «Томи». Игра пройдет в среду, 30 октября, в Петербурге.
Отметим дебют 24-летнего вратаря Александра Васютина, который вернулся в «Зенит» минувшим летом.
Также с первых минут за сине-бело-голубых сыграют: Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Олег Шатов, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Запасные игроки: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Данила Прохин, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси.
Матч начнется в 20:00.
Стартовый состав на матч #ЗенитТомь! pic.twitter.com/vAgz7QkQFq— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 30, 2019
Победитель сегодняшнего матча в четвертьфинале сыграет с победителем пары «Ахмат» — «Луч». В настоящий момент грозненский клуб выигрывает 2:1.
Справка:
Александр Юрьевич Васютин родился 4 марта 1995 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник Академии «Газпрома», Васютин дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.
В августе 2016-го Александр отправился в финский «Лахти», где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим вратарем чемпионата страны. В 2018-м перешел в норвежский «Сарпсборг», где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы УЕФА.