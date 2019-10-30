Вратарь Васютин дебютирует за «Зенит» в матче Кубка России против «Томи»

Справка:

Александр Юрьевич Васютин родился 4 марта 1995 года в Санкт-Петербурге. Воспитанник Академии «Газпрома», Васютин дебютировал в официальном матче за молодежный состав сине-бело-голубых в мае 2013-го.

В августе 2016-го Александр отправился в финский «Лахти», где провел полтора года на правах аренды, а также был признан лучшим вратарем чемпионата страны. В 2018-м перешел в норвежский «Сарпсборг», где отыграл 37 матчей в чемпионате страны, национальном Кубке и Лиге Европы УЕФА.