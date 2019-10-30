«Зять придёт после отсидки. Так устроим праздничек». Шнуров высказался о достойной пенсии россиян

Лидер группировки «Ленинград» в рифму высказался о размере пенсии, который россияне считают достойным. Своё творение Сергей Шнуров опубликовал в «Инстаграме» 30 октября.

На лекарства и дорогу,

До больницы, ездим в ту же.

Телевизор, слава богу,





Нам ещё пока послужит.

А в «Пятерочке» по скидке:

Масло, хлеб, да вот вам чек.

Зять придёт после отсидки,

Так устроим праздничек.

Небогато, зато дружно

Нам посёлок наш так д?рог.





Сколько нам для счастья нужно?

Ну, примерно, тысяч сорок.

Согласно исследованию центра SuperJob, большинство россиян считают достойной пенсию в 37 тысяч рублей, при этом опрошенные особо не рассчитывают на помощь государства. Отметим, в реальности пенсия редко достигает такого показателя. По данным ПФР, средний размер выплат по старости неработающего пенсионера в текущем году составляет 15,4 тысячи рублей.