«Несите гуляш!» Путину устроили переговоры в венгерском кабачке

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в его резиденции «Кармелитское подворье» в Будапеште. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры проходят в оригинальном формате, рассказывает в Twitter корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Путин и венгерские чиновники как будто сидят за столом в местном кабачке.

«Несите гуляш!»: Венгры организовали переговоры Путина и Орбана в формате застолья в кабачке pic.twitter.com/5XLuz6pyWD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 30, 2019

Как уточнили в пресс-службе Кремля, на переговорах планируют обсудить «комплекс вопросов российско-венгерского взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах». Кроме того, в Будапеште Путин собирается встретиться с главами христианских церквей Ближнего Востока и посетить штаб-квартиру Международной федерации дзюдо.



