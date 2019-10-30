«Сколько нарушителей ты увидел за минуту?» Петербуржец показывает весь спектр парковки в одном ролике

Проблему парковки в очередной раз поднимают петербуржцы в соцсетях 30 октября. Подобное видео можно снять почти на каждой улице в центре города в любой рабочий день. Сегодня в кадре – улица Чайковского, «где не бывает ни бурь, ни слез».

Велеречивый подписчик «Признавашек ДТП и ЧП» «ВКонтакте» Алексей считает, что парковочную судьбу этой улицы определяет наличие на ней комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Свой короткий ролик он превращает в задачку на внимательность. «Там просто паркуются как хотят, на тротуарах, в арках, под знаками и на инвалидных местах. Потому что там не бывает ГИБДД, эвакуаторов и у каждого второго есть ксива. А люди и челядь обойдут... и объедут. Ибо всякие важные люди решают не менее важные вопросы и, главное, поближе к дверям комитета, – пишет Алексей. – Сколько нарушителей ты увидел за минуту? Дай свой ответ, проверь внимательность».

«Нарушителей можно даже не считать, там каждый второй «нарушает». Вопрос в другом: куда девать машину? Центр только если на въезд закрывать, тогда и воцарится правопорядок, – пишет в комментариях Наталья. – Центр в будни заставлен капитально, там не до жиру, кто как горазд, тот там и ютится. А речи о припарковаться ближе к месту, куда тебе надо, даже и не идет, хорошо, если на соседних улицах получается». Весь район так выглядит, только местами, например на Потёмкинской и Шпалерной улицах, работают эвакуаторы, отмечает Сергей.





Вряд ли все неправильно припаркованные машины принадлежат чиновникам, сомневаются участники группы. На улице есть другие организации, к тому же нарушать частенько приходится курьерам, доставщикам, экспедиторам, которым надо остановиться ненадолго и максимально близко к пункту назначения. Что говорить, половина Петербурга паркуется как попало – недавно «Фонтанка» собрала специальный фоторепортаж на эту тему.

Вопрос перегруженности центра должна была бы решить платная парковка, но пока не решает: нарушителей никто не штрафует. Смольный уже достиг принципиальной договоренности с ГУ МВД по поводу передачи данных водителей, что должно позволить выставлять штраф за неоплату парковки в центре города, однако соответствующее соглашение до сих пор не подписано.

На днях читатели «Фонтанки» поделились своими идеями насчёт того, как сделать город более безопасным. О парковке речи не шло, но среди ответов в опросе есть «Повышение штрафов и в целом ужесточение ПДД». За этот вариант проголосовал каждый третий участник опроса.