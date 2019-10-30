Трудности перевода. У люксембуржца после блокировки ожила петербургская банковская карта, со счета списали полмиллиона

Тайну списания крупной суммы денег с заблокированной карты пытается разгадать гражданин Люксембурга Луис. Иностранный обитатель Петербурга узнал об исчезновении восьми тысяч евро после звонка из банка. В финансовом учреждении уверены — их именем воспользовались мошенники.

О финансовых перипетиях Луис рассказал «Фонтанке» 30 октября. Люксембуржец в июле потерял карту Росбанка и заблокировал её. Новую оформил в отделении на Васильевском острове, получил 27 августа. На следующий день ему позвонил представитель банка и рассказал о подозрительных операциях, проворачиваемых в Сочи.

Луис вошёл в личный кабинет приложения «Росбанк Онлайн» и увидел перевод на неизвестную карту. Со счёта исчезли 8000 евро (507 тысяч рублей). Иностранец написал претензию в Росбанк, где указал, что не сообщал логин, пароль и кодовое слово третьим лицам.

Спустя два месяца Луису пришёл ответ, в котором говорилось, что вход в приложение «Росбанк Онлайн» был совершён путем ввода корректного логина и пароля. «Данный факт свидетельствует о том, что совершение оспариваемых операций стало возможным вследствие разглашения вами информации», — говорится в ответе Росбанка.





В пресс-службе Росбанка уточнили, что не разглашают личные данные клиентов и не могут предоставить комментарий по конкретной ситуации.

«Летом 2019 года большинство крупных банков зафиксировали очередной рост активности мошенников, которые в телефонном разговоре представляются сотрудниками кредитной организации, платёжной системы или оператора сотовой связи и пытаются под любым предлогом получить от собеседника такие сведения. Успешность подобных атак напрямую зависит от осведомлённости клиентов и соблюдения ими требований по безопасности при работе с картами и системами дистанционного банковского обслуживания», — прокомментировали в финансовой организации.