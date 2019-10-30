Куда исчезли театральные деньги Минкульта. ФСБ знала, но искала в другом месте

Росфинмониторинг выяснил, что выделенные на вторую сцену театра Льва Додина госсредства выведены на счета подконтрольных его советнику фирм. Официально в хищениях обвинен бизнесмен, который бюджетных денег не касался.

Фото: Мастерская Михаила Мамошина/Проект новой сцены МДТ - Театра Европы

Смольнинский суд 31 октября попробует снова начать процесс о провальном строительстве новой сцены Театра Европы. В клетке сидит одиозный предприниматель Максим Корнеев. Главным его обличителем выступает заслуженный работник культуры РФ Григорий Попов, тоже имеющий, кажется, отношение к бюджетным дырам.

Обвинение настаивает, что Корнеев осенью 2015-го – весной 2016 года похитил 45,5 млн рублей, выделенных Северо-Западной дирекцией Минкульта своему подрядчику «Театрально-декорационные мастерские» (ТДМ) на проектирование новой сцены Театра Европы на Звенигородской улице в Петербурге. ТДМ взяли на субподряд фирму Корнеева «Стройсоюз СВ», перечислили деньги, но работы выполнены не были.

Следствие вело региональное УФСБ. Корнеева задержали в феврале 2018 года. Он дал признательные показания, но перед окончанием следствия от них отказался, настоял на дополнительном допросе и детально описал картину своей чистоты. Лейтмотив – непричастность к хищению бюджетных средств.

Как ни странно, его версию подкрепило финансовое расследование Северо-Западного управления Росфинмониторинга, которое проводилось по запросу УФСБ. Ведомство вскрыло все банковские счета упомянутых в уголовном деле юрлиц и проследило движение всех денег, которые Минкульт перечислил «Театрально-декорационным мастерским».





Контракт на Театр Европы был заключен в 2013 году. Всего ТДМ получили на свой счет 146 млн рублей и по тратам ста миллионов отчитались. По данным Росфинмониторинга, со счета Минкульта на счет ТДМ в банке «Северный морской путь» 20 февраля 2015 года перечислены 46,7 млн рублей – в качестве оплаты за 3-й этап проектирования новой сцены Театра Европы.

«Театрально-декорационные мастерские» потратили бюджетные средства на иные цели, заключил Росфинмониторинг. 23 млн рублей компания перевела на счет фирмы «Модуль-Т», еще 10,5 млн – компании «СТК» («Стейдж текнолоджи констракшн»). Оба юрлица аффилированы с ТДМ. Оставшиеся деньги подрядчик Минкульта потратил на собственные нужды, в частности на оплату услуг и процентов по кредитным договорам с банками. Через две недели, к 2 марта 2015 года, выяснил Росфинмониторинг, от бюджетных денег на счете ТДМ не осталось почти ничего.

Еще через полгода, к осени 2015 года, не дождавшаяся 3-го этапа Северо-Западная дирекция Минкульта выразила крайнее недовольство «Театрально-декорационными мастерскими». Чувство к подрядчику выражено в письме первого замглавы дирекции Дениса Колодко заместителю начальника УФСБ Петербурга и области Александру Вострякову: «Подрядчик нарушил сроки выполнения работ по 1-му и 2-му этапам. По 3-му этапу работы не представлены к сдаче… Ввиду существенных нарушений дирекцией принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Сумма неотработанного аванса 45,5 млн рублей не возвращена».

Риск потерять контракт и войти в реестр недобросовестных поставщиков вынудил ТДМ искать субподрядчика для 3-го этапа. В октябре 2015 года компания заключила договор со «Стройсоюзом СВ» Корнеева. Требовались уже потраченные 45,5 млн рублей, тогда как на собственном счете ТДМ находилось менее семи миллионов, следует из отчета Росфинмониторинга.

ТДМ взяли очередной кредит в банке и на следующий день, 27 ноября 2015-го, перечислили аванс 13 млн «Стройсоюзу СВ». Остальные деньги подрядчик выплатил из денег, которые получил по новому госконтракту, – на поставку оборудования для новой сцены МХТ имени Чехова стоимостью почти 200 млн рублей. Пирамидальная структура расчетов по долгам ТДМ отчетливо зафиксирована Росфинмониторингом.

В попытках удержать «Театрально-декорационные мастерские» на плаву отчетлива роль Григория Попова. Это заслуженный работник культуры РФ. При допросе в качестве свидетеля по делу Корнеева он рассказывал о себе: «С 2004 по 2013 год я являлся художественным и техническим руководителем ТДМ, выполнял работы по реализации проектов. С 2014 года по 2016-й – советник худрука Театра Европы Льва Додина, при этом имел дружеские и деловые контакты с учредителями и руководителями ТДМ Шимбергом и Халифом».

«Техническая» роль Попова не мешала Северо-Западной дирекции Минкульта воспринимать его как самого влиятельного человека в ТДМ. Глава дирекции Александр Шабасов именно Попова вызывал на самые сложные переговоры и именно ему заявлял, что хочет расторгнуть контракт с ТДМ, и просил эту интенцию довести до номинального руководства ТДМ – Шимберга и Халифа. О том, что Григорий Попов является фактическим владельцем «Театрально-декорационных мастерских», говорится в материалах другого уголовного дела – о хищениях на стадионе.





Судя по арбитражным и гражданским делам, деятельность ТДМ с 2015 года напоминала агонию. Компания повсеместно брала крупные кредиты, не расплачивалась с поставщиками, снова кредитовалась. Григорий Попов регулярно выступал поручителем. К октябрю 2019 года персонально за ним числится долг 632 млн рублей, следует из банка данных исполнительных производств. Еще почти 900 млн от 22 кредиторов – за «Театрально-декорационными мастерскими». С компании также требуют неустойку в полмиллиарда.

Расплачиваться Григорий Попов не спешит. В судах он использует уголовное дело Корнеева как аргумент собственной невиновности. Например, в июле 2017 года Таганский суд Москвы взыскал с функционера 63 млн рублей за не выплаченный Сургутнефтегазбанку кредит. Попов обжаловал это решение в судебную коллегию по гражданским делам Мосгорсуда. Он пытался его пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам. Ссылался на то, что ТДМ признаны потерпевшими по уголовному делу Корнеева, и будто бы в результате этого компания стала неплатежеспособной. А это, дескать, является основанием для освобождения от ответственности поручителя Попова. Суд ему отказал.

В сентябре 2018 года Дзержинский райсуд взыскал с поручителей Попова и Владимира Халифа 374 млн рублей за не выплаченный «Театрально-декорационными мастерскими» кредит банку «Северный морской путь».

Григорий Попов в уголовном деле Корнеева выступает не только главным свидетелем обвинения, но и гражданским истцом. Он требует взыскать с подсудимого те самые 374 млн рублей. Логика функционера не платить по своим обязательствам прежняя – ТДМ перестали быть платежеспособными из-за действий Корнеева.

«Банк имеет претензию ко мне, а я имею претензии к Корнееву, – сказал Григорий Попов «Фонтанке». – Если бы из контракта Минкульта хотя бы копейка упала ко мне, я бы сидел сейчас на скамье рядом с ним».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»