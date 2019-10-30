СК нашел еще одного бутылкомета на видео с митингов в Москве. Мужчину уже ждут в суде

32-летний Павел Новиков стал шестым фигурантом дела о применении насилия в отношении представителей власти на массовых акциях в июле этого года в столице. Брошенную бутылку следователи посчитали «ударами по голове».

Как сообщает пресс-служба ведомства 30 октября, установлена личность еще одного человека, который стал фигурантом дела о массовых беспорядках, – 32-летний Павел Новиков.

«По данным следствия, 27 июля 2019 года он применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове. Противоправные действия задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий», – сообщает Следком.











Новиков задержан, ему планируют предъявить обвинение. В Басманный суд Москвы уже поступило ходатайство следствия о заключении его под стражу.

«Следствие продолжает детальное исследование всех видеозаписей и других материалов, связанных с массовыми акциями в Москве», – намекает СК на перспективу того, что это не последний задержанный по делу.