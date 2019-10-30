«Жуй-жуй, проглотить не забудь»: в Череповце автомобилиста, съевшего водительское удостоверение, лишили прав на полтора года

Уроженец Никольска лишился 30 тысяч рублей и прав на полтора года из-за того, что съел водительское удостоверение. Решение принял мировой судья в Череповце. Информация об этом 30 октября появилась в рассылке объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

Молодого человека по имени Виктор сотрудник ГИБДД остановил ночью 4 августа: за рулём тот сидел в пьяном виде. Когда нарушителя попросили переместиться в патрульную машину, он требование выполнил и отдал документы на оформление, а вот видео произошедшего после оказалось нетипичным и разошлось по Сети. На съёмке регистратора видно, что автолюбитель забрал удостоверение, спрятал его в карман, но почему-то передумал и начал засовывать себе в рот. Документ уместился целиком, и он его начал жевать. Сотрудник ГИБДД наблюдал за происходящим скептически, не отрываясь от бумаг, и иногда интересовался: «Съел? Что, вкусно?» Заодно подбадривал фразами: «Давай-давай!», «Жуй-жуй, проглотить не забудь!» Впрочем, доесть удостоверение у водителя не получилось, и он вынул куски бумаги изо рта, чтобы спрятать их обратно в карман.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и тест на алкоголь. Его привлекли к административной ответственности.



