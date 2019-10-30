Норвегия обвинила Россию в подводных учениях для прорыва обороны НАТО. В РФ назвали опасения норвежцев «вымыслом»

Норвежское министерство обороны рассказало https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/stor-rysk-operation-i-nordatlanten об якобы имевших место масштабных учениях подводного флота России в Северной Атлантике, которые направлены на противодействие силам Североатлантического альянса.

«Сейчас в Северной Атлантике наблюдается активность [российских подлодок], Норвегия вместе с другими странами НАТО следят за этим», – цитирует 30 октября заявление представителя вооруженных сил Норвегии Бриньяра Стордала SVT.









По его словам, в регионе находятся «десять подводных лодок», а проводимая операция стала «крупнейшей с конца войны». Цель, как считают в Осло, «показать мощь», а также проработать «прорыв обороны НАТО».

При этом в России эту информацию опровергли. «Много вымысла», – так ситуацию «Интерфаксу» прокомментировал источник. По его словам, российское субмарины находятся в Баренцевом и Норвежском морях «в ходе плановых тренировок».



