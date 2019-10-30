Обмануты дважды. Следком предупредил о вредности фальшивых лекарств и фальшивых звонков об уголовных делах

Мошенники прокачались на БАДах: сотрудники следственного комитета фиксируют всё больше случаев, когда неизвестные звонят россиянам по телефону и, представляясь работниками госструктур, сообщают, что те были признаны потерпевшими в неких уголовных делах о фальсификации биологически активных добавок и лекарств.

Как 30 октября в официальном сообщении поясняет СК, собеседники охотно предоставляют «правовые документы», а затем просят перечислить «крупные суммы для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда». В следственном комитете просят быть внимательнее и помнить, что в стране разработаны спецмеханизмы и потерпевшие не должны никому платить. Сейчас все сообщения о таких телефонных звонках проверяют и пытаются выявить схему, чтобы привлечь участников к уголовной ответственности.

В конце сентября в Петербурге возбудили первое уголовное дело о фальсификации биологически активных добавок «Сеалекс-Форте» и «Аликапс». Регистрацию препаратов аннулировали, они к продаже запрещены. Ключевым фигурантом стал 49-летний предприниматель, основатель группы компаний «РИА Панда» Игорь Воробей.



