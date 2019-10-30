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Город
30.10.2019 19:05
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Жетон тянется к 60 рублям. Транспортный блок ждет новых денег ко второму чтению бюджета

Чтобы остановиться хотя бы на 5-рублевом подорожании разового проезда, перевозчики ждут 1,7 млрд рублей. Если бюджет 2020 года замешают на цифрах первого чтения, тарифы могут вырасти вдвое быстрее.

Жетон тянется к 60 рублям. Транспортный блок ждет новых денег ко второму чтению бюджета

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

30 октября представление проекта бюджета в ЗакСе прошло не то чтобы с боем: губернатор отчитался об основных приоритетах на 2020-й, выслушал предсказуемые претензии насчет исполнения адресной программы, ответил такими же предсказуемыми обещаниями навести порядок. Депутаты строго наказали Смольному в очередной раз переосмыслить подход к реформе общественного транспорта, а Александр Беглов в ответ признал очевидное: одномоментного перехода на новую систему ждать не стоит.  Будет период, когда регулируемые тарифы продолжат сосуществовать с нерегулируемыми. А вот конкретную стоимость проезда пообещали назвать ко второму чтению. По данным «Фонтанки», она может подскочить на 10 рублей вместо 5, с которыми вроде большинство уже успели смириться. Либо остается меньше возить.

«Повышение качества транспортного обслуживания требует от нас и переосмысления тарифной политики, – сообщил Беглов депутатам. – В 2005 году расходы метрополитена Санкт-Петербурга покрывались собственными доходами на 95%, практически в полном объеме. Сегодня – на 56%. В городском электротранспорте коэффициент покрытия составляет 40%, в автобусах – 45%». Все остальное, не собранное с пассажиров, компенсирует бюджет; транспортная работа растет, вместе с ней растут расходы перевозчиков. 

Пока есть мотивация — к примеру, предстоящие выборы, — Смольный в последние годы гнется, но не ломается, замораживает тарифы для граждан и наращивает субсидии. Но, судя по словам Беглова, в транспортных кубышках уже скребут по донышку. «Бюджетная компенсация за проезд растет почти в два раза быстрее, чем расходы города в целом, – подчеркнул губернатор. – Коллеги, это путь в никуда. Повышение тарифов на транспорт неминуемо. С точными цифрами определимся ко второму чтению». 

Сенсации в этом особой нет: «определимся ко второму чтению» можно сказать о любой расходной статье, в первый-то раз проект бюджета просто берут за основу. Однако до недавнего времени казалось, что все карты на столе. «Фонтанка» рассказывала о трех вариантах, который рассматривает тарифный блок: ничего не дорожает, будто нам губернатора выбирать; разовый проезд дорожает на 2 рубля, а по проездным — на 3,9%, как велит индекс потребительских цен; талон и жетон дорожают на 5 рублей — плюс все та же инфляция на билеты длительного пользования. Логика протекционистская: город готов субсидировать петербуржцев, которым для этого надо оформить свои отношения с перевозчиками в пластике, а вот туристы с их импульсивными одноразовыми поездками пусть сами за себя и платят.


В общей массе поездок у «Петербургского метрополитена», «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса» на разовые приходится порядка 16%. Комитет финансов уже признал, что в проект бюджета заложен именно «5-рублевый» вариант с талоном за 45 рублей и жетоном за 55 рублей. В документе значится субсидия для метро в 20,5 млрд, 13 млрд — автобусным перевозчикам (из них 9,3 млрд предназначаются ПАТ), 10,1 млрд — ГЭТ. Соответственно, на городские предприятия приходится 39,9 млрд.

У транспортных властей подход, традиционно другой. Заявки на субсидии подают с запасом. Комитет по тарифам и комфин их пожелания режут, отбрасывают, как им кажется, лишнее и находят золотую середину. 5-рублевый вариант казался верхом компромисса, но, по данным «Фонтанки», расчеты комтранса так и не влезли в проект бюджета, который в среду был принят в первом чтении. Депутат Борис Вишневский рассказал «Фонтанке», что встречался с руководством комтранса и его подведов перед заседанием парламента и услышал от них, что ко второму чтению ГУПам-перевозчикам нужно «докинуть» 1,7 млрд.

Эти цифры «Фонтанке» подтвердил источник в руководстве транспортного блока Смольного. Метрополитену все еще нужно 425 млн рублей, ПАТ — 560 млн, ГЭТ — 767 млн рублей. Если все оставить как есть, говорит собеседник, то для сохранения нынешнего объема перевозок талон должен подорожать до 50 рублей, а жетон — до 60 рублей. В пресс-службе комтранса оперативно прокомментировать эти выкладки не смогли.

Вице-губернатор Эдуард Батанов ранее уже заявлял, что Смольный хочет экономически увести пассажиров к безналичной форме оплаты — в том числе и в интересах пресловутой транспортной реформы. «Пользуйтесь безналичными средствами, – призвал чиновник. – Для нас это сбор данных, которые позволяют оптимизировать маршрутную сеть. Мы будем иметь лучшее понимание с точки зрения пассажиропотока». 

Если тарифы действительно начнут расти по худшему сценарию, то разрыв между стоимостью проезда по «Подорожнику» и по талону/жетону действительно вырастет радикально. Сейчас по единому электронному билету первые 10 поездок в метро обходятся в 36 рублей каждая; при инфляционном росте цена увеличится до 37,4 рубля при жетоне в 60. Наземный транспорт уйдет на вилку 33 – 50. Тогда и правда можно ожидать массового перехода на билеты длительного пользования. Однако в этом случае неясно, как повышение разовых тарифов на практике поможет перевозчикам.

Борис Вишневский сообщил «Фонтанке», что намерен ко второму чтению внести поправки, чтобы вернуть заявку ГУПов к изначальной сумме в 42,7 млрд. По его словам, это позволит вообще ограничиться только инфляционным ростом тарифа в пределах 2 рублей. Между тем тарифный блок, по данным «Фонтанки», выступает за более тщательную проверку заявленных расходов перевозчиков.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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