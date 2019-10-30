На пути дружбы России и Африки встал Facebook. Соцсеть удалила связанные с РФ аккаунты

Американская компания Facebook удалила 35 аккаунтов, 53 страницы, 7 групп в одноименной соцсети и 5 аккаунтов в Instagram, которые могли использоваться Россией для информационного влияния на страны Африки.

«Россия тестирует новые тактики дезинформации в рамках невероятной кампании на Facebook в некоторых частях Африки, что является частью эволюции ее методов манипулирования перед президентскими выборами в США в 2020 году», – сообщает 30 октября издание The New York Times со ссылкой на заявление Facebook.









Десятки аккаунтов, которые, как уверяют в социальной сети, могут быть связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, ориентировались на такие страны, как Мозамбик, Камерун, Судан, Ливия и другие. Часть записей на этих страницах восхваляли политику России, а другая была направлена на дискредитацию американцев и французов на черном континенте.

При этом исследователи из США, занимающиеся мониторингом действий России в социальных сетях, отмечают смену тактики. Так, часть действий впервые была отдана местным компаниям, которые могли заводить страницы в Африке, тем самым вызывая меньше подозрений.





Напомним, что это не первый раз, когда Facebook удаляет аккаунты, якобы связанные с Россией. Так, в феврале были заблокированы страницы с вирусными видео, за которыми стоял телеканал RT, а перед американскими выборами соцсеть также почистила аккаунты, которые могли быть связаны с Россией.

При этом Москва в последние годы усиливает свое влияние в Африке. Так, недавно в Сочи прошел форум «Россия — Африка», который стал самым дорогим саммитом с участием глав иностранных государств за 10 лет.