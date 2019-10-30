СМИ: ФСБ обыскивает квартиру директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ увезли с работы домой директора Физического института им. Лебедева РАН Николая Колачевского. В его квартире на юго-западе Москвы проходят обыски. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.

Помощница Колачевского Наталья Тарасенко подтвердила эту информацию, уточнив, что не знает о причине обысков. Сам директор института РАН передал через нее, что не видит никаких оснований для обыска в квартире, в которой находятся его жена и годовалая дочь.

Источники РЕН ТВ утверждают, что обыски якобы связаны с делом о завышении цен на капитальный ремонт и строительство.



