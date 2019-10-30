Обвиняемый по делу «Сети» Виктор Филинков решил голодовкой поддержать политзаключённых

Фигурант дела о так называемом террористическом сообществе «Сеть» Виктор Филинков объявил о голодовке. Отказываться от пищи в петербургском СИЗО-3 он намерен в знак солидарности с политзаключёнными.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Виталий Черкасов, его подзащитный Виктор Филинков решил перейти исключительно на воду с 30 октября. Об этом он рассказал накануне во время встречи с адвокатом в изоляторе на Шпалерной.

«Говорит, что хочет поддержать политзаключенных, тех, кто содержится в колониях. Никаких требований заявлять он не собирается», – объясняет Черкасов. Пока Филинков планирует прекратить голодовку уже на стадии истощения – когда ему понадобится медицинская помощь.







По словам адвоката, он просил от подобной акции воздержаться, поскольку судебный процесс, который встал на паузу летом, «сегодня-завтра» может быть продолжен, и Филинкову понадобятся силы. Пока в следственном изоляторе он держится бодро: занимается физподготовкой, изучает иностранные языки. Под стражей он содержится второй год, на одном из последних заседаний он подробно описывал, как после задержания его истязали якобы сотрудники ФСБ.





Справка:

Дело о сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России, возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. Участники движения, считает следствие, готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу.

В Петербурге к уголовной ответственности привлечены трое. Юлий Бояршинов признаёт вину половинчато, Виктор Филинков свою причастность отрицает. Игорь Шишкин пошёл на сделку со следствием и получил 3,5 года колонии. В Пензе арестованы ещё 8 человек, их судят.