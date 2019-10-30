Полиция США нашла Corvette, угнанный 40 лет назад. Теперь не может найти его хозяина

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Полиция в небольшом городке в американском штате Мичиган недавно обнаружила заброшенный автомобиль. Такое случается чуть ли не каждый день, но в данном случае речь шла о довольно редком Chevrolet Corvette 1981 года выпуска, а подобные машины просто так не бросают.

Первое, что ожидаемо обнаружили полицейские, когда отбуксировали «Корвет» в участок, – это что VIN-номер оказался перебитым, пишет Carscoops. На место вызвали детектива, специализирующегося на угонах автотранспорта, и он без труда нашел в автомобиле так называемый «секретный» VIN, который в обязательном порядке ставится на все машины, но только в потайном, известном лишь специалистам и полицейским, месте.

По этому номеру полицейские и установили, что на самом деле Corvette был угнан, будучи абсолютно новеньким, еще в том же 1981 году. Причем практически в 20-ти километрах от того места, где был обнаружен 40 лет спустя.





При этом, судя по всему, после того, как номера были перебиты, новые владельцы автомобилем почти не пользовались. Несмотря на солидный возраст, он в прекрасном техническом состоянии и на одометре значится всего 17 703 километра пробега.

Сейчас полиция пока что безуспешно пытается найти настоящего владельца Corvette. Однако вполне возможно, что даже если тот найдется, автомобиль он не получит. Если после кражи была выплачена страховка, то формально найденая машина принадлежит страховой компании, и та, скорее всего, выставит транспорт на аукцион.

Видео: WXYZ-TV Detroit | Channel 7 / Youtube