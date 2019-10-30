У рекламных щитов сменился хозяин. «Вера-Олимп» закрыла сделку по покупке доли в Russ Outdoor

Структуры, связанные с оператором наружной рекламы «Вера-Олимп», закрыли сделку по покупке 48,6% группы Russ Outdoor, крупнейшего владельца уличных рекламных щитов, сообщает 30 октября РБК со ссылкой на источники на рынке и представителя компании. По данным издания, сумма сделки могла составить до 4,4 млрд руб.

Свои пакеты в Russ Outdoor продали американский инвестор, основатель канала СТС Питер Герви (21,85%), один из основателей и бывший управляющий директор группы Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Их долю получило ООО «Стинн», чье ходатайство Федеральная антимонопольная служба удовлетворила еще в июле. Весной 2018 года эта компания купила за 300 млн рублей у ВТБ долговые обязательства «Вера-Олимп» на 3,4 млрд рублей.

Акционерами Russ Outdoor остались банк ВТБ (26,43%) и французская JCDecaux (25%).

Russ Outdoor — крупнейший в России оператор наружной рекламы. Компании принадлежfт 22,4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 255,5 тыс. кв. м. У «Вера-Олимп» — 4,5 тыс. поверхностей общей площадью 63,2 тыс. кв. м.



