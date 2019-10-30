Столбик, «притягивавший» машины в Хабаровске, решили убрать. Не получилось: при демонтаже его сбили вместе с рабочим

Серьёзное и нелепое ДТП в Хабаровске попало на видео. Пострадавший жив: скорость машины была невелика; после ДТП он даже смог рассказать, почему оказался на этом месте.

Как сообщает 30 октября местное издание DVHab.ru, на парковке около автотехцентра «Железяка» под колёса Toyota Land Cruiser попал 33-летний рабочий, демонтировавший столбики ограды. Он сидел на корточках, откручивая металлическую площадку с приваренной стойкой. 34-летний водитель просто не увидел преграду. По человеку он, к счастью, не проехал.

Рабочий получил удар бампером, и его немного проволокло по асфальту. Водитель остановился сразу и до приезда скорой помогал пострадавшему чем мог. Медики диагностировали у него ушиб спины, тяжёлых повреждений, по предварительным данным, нет.





Пострадавший рассказывает, что тоже не заметил приближения опасности: смотрел вниз. Когда почувствовал удар по спине, даже не понял, что это автомобиль. «Собственно, этот столбик решили демонтировать, потому что его водители постоянно не замечают и ломают. Теперь вот меня не увидели на том же месте», – говорит мужчина.

Водитель с 12-летним стажем был трезв. Раньше в такие ДТП он, по его словам, не попадал. Он считается виновником, поскольку не осуществил должный контроль за обстановкой.

В Петербурге в октябре случилось сравнимое по нелепости ДТП. Во дворе автоцентра ехавший на низкой скорости Porsche Cayenne сбил женщину. Сложно понять, как водитель не заметил её. Возможно, в машине были запотевшие окна, предполагали смотревшие видео в соцсетях.