Пудровую муть размазало у Красного моста. Это сигнал к закрытию навигации

Река Мойка изменила цвет в центре Петербурга 30 октября. Поверхность воды покрыли розовые пятна. Преображение наблюдали читатели «Фонтанки» около 17.00.

На присланных в редакцию фото запечатлён участок Мойки недалеко от Красного моста. По воде размазана пудровая муть. «Очень большой шлейф отхода от места фото и дальше за Красный мост, раньше такого никогда здесь не видели», — написали горожане.

В комитете по природопользованию Смольного отметили, что к точке растекания розовой жидкости направлены сотрудники «Пиларна», информация о загрязнении также передана в Водоканал.





Одной из версий происхождения розового недоразумения может быть сброс льяльных вод прогулочным катером. Подобные пятна фиксируются на реках Петербурга регулярно в преддверии закрытия навигации.

Напомним, комитет по транспорту намерен закрыть водные пути Петербурга для движения судов с полуночи 15 ноября.