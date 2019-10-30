«Работа над ошибками» петербургской муниципальной кампании обойдется городскому бюджету почти в полмиллиарда рублей

Петербургский избирком запросил у городских властей 490 млн рублей на проведение электоральной реформы. Об этом на заседании ЦИК 30 октября заявил председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

«Сумма немаленькая — 490 млн рублей выделяет правительство нам. Ключевой вопрос — принятие проекта бюджета, дай нам бог его отстоять [перед Законодательным собранием]», – сказал Миненко. Он добавил, что план реформы петербургской избирательной системы уже поддержал губернатор Александр Беглов: «Есть понимание со стороны правительства города и других заинтересованных органов власти».

Ожидается, что расходы на проведение реформы будут заложены в проект бюджета города на 2020 год губернаторской поправкой ко второму чтению. Главная статья расходов — увеличение числа территориальных избирательных комиссий в Петербурге (сейчас этих комиссий 30). В Горизбиркоме планируют добиться изменений федерального законодательства, которые позволили бы переложить полномочия муниципальных избирательных комиссий, независимых в своих решениях, на комиссии территориальные, встроенные в вертикаль.



