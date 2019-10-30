СМИ: Исполнительница роли Настасьи Филипповны в «Идиоте» устроила дебош на борту самолета. В Вахтанговском театре в это не верят

Актрису театра и кино Лидию Вележеву сняли с рейса в Израиль в аэропорту Шереметьево. Об этом 30 октября пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Информацию также подтвердил источник РИА Новости. По данным собеседников информагентств, Вележева якобы отказалась поднять столик и привести спинку кресла в вертикальное положение. После чего и начался конфликт. В управлении на транспорте МВД по ЦФО подтвердили, что подобный инцидент произошел на борту лайнера, который готовился к вылету в Тель-Авив. Правда, фамилию беспокойной пассажирки полицейские озвучивать не стали.

В Театре имени Вахтангова, где служит Вележева, заявили РИА Новости, что удивлены такой информацией.

«Мы не можем комментировать случай, произошедший в аэропорту Шереметьево, о чем сообщалось в СМИ, поскольку у театра не запланированы гастроли в Тель-Авиве. Но в то же время мы очень удивлены этим сообщением, поскольку знаем Лидию Леонидовну не только как прекрасную актрису, но и как в высшей степени культурного и воспитанного человека», – сказали в театре.

Лидия Вележева — заслуженная артистка России. Прославилась ролью Настасьи Филипповны в сериале «Идиот» Владимира Бортко. Сыграла несколько десятков ролей в театре, кино и на телевидении.



