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Бизнес
30.10.2019 17:08
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Братская конкуренция. За договор с «Петербургским метрополитеном» на 150 млн рублей поборолись близкие бизнес-партнеры

ГУП «Петербургский метрополитен» подвел итоги конкурса на поставку швейцарского кабеля: конкуренция за договор на 150 млн рублей развернулась между двумя фирмами, которые оказались связаны. Протокол заседания размещен на сайте госзакупок. 

За право поставить кабель Radox боролись торговый дом «Метродеталь» и компания «Транспортные технологии». Оценка шла по двум основным критериям: квалификация участника и ценовое предложение. «Метродеталь» сумела взять победу опытом: по этому критерию поставщик набрал 80 баллов, а его конкурент – 0. Что касается снижения стоимости, то, как следует из протокола, уменьшить нужно было не итоговую сумму контракта, а начальную цену единицы товара, которая в своем максимальном варианте составляет 10,8 тысячи рублей. «Метродеталь» опустила её до 8,9 тысячи (на 18%), а «Транспортные технологии» до 8,1 тысячи рублей (25%). 

Как следует из данных СПАРК, обе фирмы оказались очень близки друг к другу. В частности, компания «Метродеталь» владеет 50% ООО «Технологии метро». Второй половиной этой компании владеет фирма «Рельсовые технологии», которая на 100% принадлежит Павлу Булуху – директору компании-конкурента «Транспортные технологии». Более того, Булух также является директором компании «Лентехпромтранс», 24% которой принадлежат активу «Метродетали», компании «Технологии метро». 

В УФАС о таком крепком переплетении высказались осторожно: «Чтобы дать оценку этой ситуации, нужно детально изучить вопрос». Представитель «Метродетали» отказалась от комментария. Павел Булух на звонок «Фонтанки» не ответил. 

Компания «Метродеталь» уже фигурировала в материалах «Фонтанки». Она входит в узкий круг подрядчиков, с которыми «Петербургский метрополитен» стабильно работает уже больше 6 лет. Как показали некоторые закупки подземки в 2019 году, госпредприятие оказалось готово платить за некоторые запчасти в 25 раз больше, чем метрополитен Москвы. Тендеры, где цены могли быть завышены, на протяжении многих лет выигрывают одни и те же компании. У той же «Метродетали» общая сумма контрактов с «Петербургским метрополитеном» уже превысила сумму в 3,5 млрд рублей. Кстати, эта же компания уже поставляла и швейцарский кабель в подземку. Его «Петербургский метрополитен» закупил более чем 1 на млрд рублей.



© Фонтанка.Ру
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