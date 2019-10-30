Пешехода наказали за нарушение ПДД и отправили в психоневрологический интернат

Нежелание нести ответственность за нарушение ПДД привело жителя Свердловской области в психоневрологический интернат на отработку. Нарушитель, что интересно, пешеход.

Как сообщает 30 октября пресс-служба УФССП по Свердловской области, жителя Каменска-Уральского несколько раз оштрафовали за переход проезжей части в неположенном месте. Оплачивать их он не спешил, и в отношении него возбудили два исполнительных производства. Долгое время мужчина продолжал уклоняться от уплаты штрафов, а по повесткам судебного пристава не являлся.

В результате пешехода-нарушителя привлекли к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). Суд приговорил мужчину к 40 часам обязательных работ, ему вручили постановление о направлении к месту отбытия работ, а также памятку о том, что за уклонение от них по п. 4 ст. 20.25 КоАП РФ полагается штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей либо 15 суток административного ареста. Это наконец возымело действие на должника.

Мужчину направили в психоневрологический интернат Каменска-Уральского, где он отработал 40 часов в качестве разнорабочего.



