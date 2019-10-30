Петербургского болельщика задержали в Лейпциге за попытку вынести из магазина дорогие духи. Полиция и консульство подтвердили информацию почти неделю спустя

Болельщики «Зенита», отправившиеся на матч петербургский команды в Германию, рассказали о задержании фаната, застуканного за шоплифтингом — краже из магазина не ради выгоды. Полиция Лейпцига его отпустила, но возбудила уголовное дело. Все происходило еще на прошлой неделе, но немецкие правоохранительные органы официально подтвердили информацию «Фонтанке» только 30 октября. В российском генконсульстве были оперативнее на сутки, но результат не очень порадовал: четыре дня понадобилось дипломатам, чтобы сообщить редакции о своем решении воздержаться от комментариев.

«Сотрудник лейпцигского отделения полиции задержал 48-летнего гражданина России в четверг, 24 октября. Он подозревался в краже в магазине парфюмерии на сумму более 400 евро», – подтвердила немецкая полиция «Фонтанке» информацию, появившуюся в Интернете в день самого происшествия.

Специалист по связям с общественностью полиции ФРГ Александр Бертман заверил, что россиянина уже освободили, так как «доказательств было недостаточно» для его дальнейшего пребывания под стражей. При этом следственные органы Германии возбудили уголовное дело и продолжают следственные действия.

В консульстве России в Лейпциге редакции не смогли предоставить информацию по этому случаю. Корреспондент «Фонтанки» получил документ вчера. В нем российский консул Алексей Новиков отказывает в комментарии, ссылаясь на закон о персональных данных. Отметим, что фамилия задержанного фаната в журналистском запросе не фигурировала.

Напомним, что матч группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Лейпцигом» состоялся 23 октября и закончился поражением петербуржцев со счетом 2:1.



