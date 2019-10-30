«Не мог позволить себе – на кону жизнь человека». Экс-полицейский объяснил, почему ему не подошёл статус потерпевшего в «московском деле»

Сотрудник московской полиции Виталий Максидов готовился расстаться с МВД до того, как на него примерили статус потерпевшего по делу Самариддина Раджабова. Впрочем, написанное заявление не придало смелости – отказ он называет естественным проявлением человечности.

Интервью с уже бывшим полицейским 30 октября публикует «Медуза». По словам Максидова, 27 июля к работе на несанкционированном митинге его привлекли впервые. Он был в группе сопровождения, прикрывал отход, и пластиковую бутылку, которую, по версии следствия, в правоохранителей швырнул Самариддин Раджабов, не видел.

«Слышал только звук. Уже потом на видео увидел, что бутылка пролетела мимо нас», – говорит он. От троих коллег, чей статус со свидетелей трансформировался в потерпевших, Максидов узнал то же – бутылку они не заметили.







Мужчина пришёл в полицию в 2017 году, чтобы «служить и защищать». Обеспечивал безопасность в основном на массовых мероприятиях развлекательного характера. Противоречий со службой до лета этого года не было: по его признанию, пресекать митинг он не хотел. Впрочем, уволиться решил ещё в мае по семейным обстоятельствам.





«Конечно, ничего бы не изменилось, даже если бы я к тому моменту не уволился. Я бы все равно не признал себя потерпевшим. Статус, в котором я нахожусь, не влияет на это. Я не мог позволить себе быть потерпевшим по такому делу — на кону жизнь человека. Я не считаю, что этот человек и его действия представляли для меня какую-либо физическую или моральную опасность», – говорит Максидов, объясняя, что совершил «простой человеческий поступок».







В разговоре с авторами телеграм-канала Baza, опасность от пластиковой бутылки абсолютна смешна, никакого вреда причинить она не могла. С уже бывшими коллегами «пластиковую угрозу» он не обсуждал, с начальством, по всей видимости, тоже. Он подчёркивает, что признать себя потерпевшим руководство не просило, никаких особых распоряжений по поводу жёсткого пресечения акций за время службы он не получал.

Об увольнении Максидова из полиции накануне сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. fontanka.ru/2019/10/29/153/ По его словам, уход из МВД совпал с отказом становиться потерпевшим по делу Самариддина Раджабова. Изначально ему вменяли применение насилия в отношении представителя власти на митинге 27 июля, позднее якобы брошенную в сторону силовиков бутылку сочли угрозой насилия.