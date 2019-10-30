Петербурженки придумали комикс о суперспособностях глухих детей

Петербурженки Алла Маллабиу и Зоя Бойцева стали победителями конкурса инноваций в образовании КИвО-2019, который прошел в рамках форума «Открытые инновации». Они представили на суд жюри первый в России инклюзивный комикс «Команда С.Л.У.Х.», сообщает портал «Открытые НКО». Отмечается, что в этом году на конкурс поступила 601 заявка.

В комиксе три героя-подростка: Илья, Никита и Алёна. У Ильи — кохлеарный имплант (протез, позволяющий компенсировать потерю слуха), и он общается с помощью речи, Никита говорит на жестовом языке, а Алёна – обычная девочка, выучившая жестовый язык, чтобы общаться со своим другом-программистом, вместе с которым она создает онлайн-игру. Комикс показывает, что нарушенный слух не приводит к ущербности, а наоборот – становится суперспособностью.

По словам победительниц, их проект – комикс «Команда С.Л.У.Х.» – направлен на предотвращение буллинга в условиях инклюзивного образования, воспитание толерантности у детей и взрослых без особенностей развития. Петербурженки мечтают, чтобы дети с нарушенным слухом хорошо чувствовали себя в слышащем обществе. Сейчас на базе комикса они разрабатывают инклюзивную и антибуллинговую программу дополнительного образования для школьников.

И Алла, и Зоя – мамы неслышащих детей. Женщины столкнулись с тем, что в России семьям с такими детьми невозможно получить комплексную поддержку. И начали создавать её сами: предоставлять доступ к реабилитации, продвигать концепцию доступной среды, поддерживать проекты по развитию жестового языка. Так появилась общественная организация «Я тебя слышу», помощь в которой уже получили больше 5 тысяч детей.

Главным призом конкурса стал тревел-грант в любую страну мира с презентацией проекта. Создательницы комикса планируют представить свой проект на международной конференции по семейно-центрированному раннему вмешательству для детей с нарушенным слухом, которая пройдёт в мае 2020 года в Австрии.